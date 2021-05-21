Художники оценили первую стену для граффити в Петербурге

Стена для граффити появится под мостом Бетанкура в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

Координатор арт-группы «Явь» Анастасия Владычкина выразила сомнение, что художники действительно смогут рисовать, что им нравится, без согласования с городской администрацией. Она предположила, что неугодные работы чиновники могут велеть закрасить.

«Но это мы проверим, когда стена появится. Мы активно следим, мы будем там рисовать и посмотрим, насколько долго это продержится», — заключила она.