Художники намерены отреставрировать граффити Горшка во дворе магазина Castle Rock

Представитель культового магазина Castle Rock на Лиговском проспекте рассказал «Петербургскому дневнику», что уже первого июля могут закрасить граффити с изображением лидера группы «Король и Шут» Михаила Горшенева.

В администрации Центрального района заверили, что граффити пока не не будут закрашивать.

«Сейчас коммунальная служба ждет на согласование необходимую документацию по этому решению», — добавили чиновники.

Изображение музыканта появилось во дворе Castle Rock в 2016 году. Художники HoodGraff являются авторами рисунка.

«Изображение Михаила Горшенева мы хотим отреставрировать в ближайшее время», — поделился один из авторов работы Артем Бурж.