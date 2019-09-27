  • Художники из России и Италии напишут картину в Крыму

    27 сентября 2019, 17:00

    Алена Макаренко

    Художники из России и Италии вместе напишут в Крыму картину, посвященную виноделию. А потом их ждут пленэры в разных местах Крымского полуострова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу центра культурных инноваций, председателя правления общественной организации «Творческий Союз художников Севастополя» Сергея Берлова.
    Художники из России и Италии напишут картину в Крыму

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    Художники напишут картину 28 сентября на фестивале WineFest в Севастополе. Для этого им понадобятся четыре больших холстах, которые потом соединят.

    Италию представляют четыре художника, президент профильной ассоциации и журналист.

    После фестиваля российские и итальянские художники поедут на пленэры в разных уголках Крыма, где были итальянцы: Херсонес, Балаклава, Судак, Феодосия. Итоговая выставка пройдет в Севастополе 5 октября.

    Праздник сбора урожая и виноделия WineFest отметят 28 и 29 сентября в Севастополе в четвертый раз, написала газета «Известия». Организаторы подготовили развлечения для всей семьи, концертную программу с участием российских звезд, презентацию крымских вин и виноделен. На полуостров приедут итальянские оперные певцы и известные мастера итальянской кухни.