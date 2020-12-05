Художник выставил на аукцион белый холст за 260 млн рублей

Художник из Нью-Йорка выставил свою работу на аукцион, который состоится 8 декабря. На картине деятель искусства может заработать 260 миллионов рублей. На первый взгляд, художник предлагает просто белый холст. Однако при ближайшем рассмотрении на полотне заметен еле различимый текст. Эти строки принадлежат известному борцу за гражданские права и писателю Джеймсу Болдуину. Слова взяты из эссе «Незнакомец в деревне». В основе сюжета лежит история темнокожего автора, который посетил швейцарскую деревушку в Альпах, хотя забираться в горы одному было крайне опасно.

Источник фото: Christies

Белый холст — не первая подобная работа Лигона. В студенческие годы на факультете искусств Уэслианского университета он уже создавал похожие картины. Своим творчеством художник хочет показать, как в ХХ веке темнокожие люди чувствовали себя в обществе, что их беспокоило и как они с этим боролись.

«Я делаю это, чтобы понять, что значило для Болдуина быть темнокожим в Америке и в обществе, его отношение к европейской культуре», — рассказал Лигон.

По признанию художника, Болдуин — источник вдохновения почти в каждой работе.

Несмотря на высокую цену на новую картину, покупатель найдется, и даже не один. По крайней мере, автор в этом не сомневается.

Ранее американский художник Дэвид Датуна съел работу коллеги-итальянца. Экспонат представлял собой банан, прикрепленный скотчем к стене. Стоимость — 120 тысяч долларов.