Художник Ткачев умер в 99 лет

Художник Сергей Ткачев скончался. Ему должно было исполниться 100 лет. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на правительство Брянской области.

По данным «Газеты.ru», в администрации региона выразили соболезнования всем его близким. Также отметили талант художника.

«Светлая память о великом художнике, чьи работы завоевали признание и любовь поклонников русского искусства со всего мира, навсегда сохранится в сердцах его коллег, учеников и жителей нашего региона», — говорится в заявлении правительства.