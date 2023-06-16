Культура 16 июня 2023, 17:59 Художник Сафронов рассказал, что работает над клипом к песне, которую написала Захарова

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Художник Никас Сафронов в разговоре с изданием NEWS.ru рассказал, что сейчас работает над созданием клипа к песне, которую написала представитель МИД РФ Мария Захарова. Премьера должна состояться ближе к Новому году.

«Я послушал и сказал: „Можно я сделаю для тебя некий клип с моими картинами“. Она говорит: „С удовольствием“. И сейчас я этим занимаюсь», — отметил художник.

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Сафронов добавил, что для создания клипа он обратился к искусственному интеллекту, который представит его картины в ином виде.