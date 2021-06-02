Художник, разрабатывающий концепцию «Чужого-5», опубликовал зарисовки к фильму

Художник Джеффри Торенс опубликовал арты по мотивам не вышедшего фильма «Чужой-5». Он работал над концепцией проекта до его заморозки. Изображения были опубликованы на портале Screen Rant.

Торенс создал арты в 2014 и 2015 годах. На изображениях можно различить актрису Сигурни Уивер в образе Эллен Рипли и Майкла Бина в роли капрала Дуэйна Хикса. На другом арте был изображен оскалившийся в замкнутом пространстве ксеноморф.

Художник назвал проект «совершенно мертвым». Работа над фильмом длилась на протяжении пяти лет. Работа над ним прекратилась окончательно, когда режиссер Ридли Скотт начал работу над фильмом «Чужой: Завет».