Художник-постановщик Пахомова рассказала о работе над сериалом «Собор» | 360°

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Художник-постановщик Пахомова рассказала о работе над сериалом «Собор»

Жанна Пахомова: работать над «Собором» было наслаждением — продюсеры дали развернуться

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Художник-постановщик Жанна Пахомова в разговоре с журналистами Teleprogramma.pro рассказала о том, как ей удалось реализовать для съемок сериала «Собор» масштабные декорационные комплексы.

В кинокартине задействована такая локация, как боярское поместье конца XVII века. Специально для сериала постановщики возвели военные редуты, рвы, укрепления, которые стали фоном для нескольких сцен войны Петра со шведами.

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По словам Пахомовой, работа над сериалом доставляла ей сплошное удовольствие, поскольку продюсеры не мешали творческому процессу.

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«Работать над „Собором“ было наслаждением: продюсеры дали художникам развернуться! Я моталась между Псковом, Питером и Москвой, потому что строительство декораций шло в трех местах одновременно. Мы с моим ассистентом Сергеем Ионовым  менялись, чтобы все успеть. Ведь с петровских времен мало что сохранилось, а то, что сохранилось — действительно памятники архитектуры», — сообщила она.

Для создания антуража тех времен Пахомовой пришлось объездить множество музеев деревянного зодчества под открытым небом, а также изучать архитектуру нужного периода по книгам и альбомам.

Напомним, действия сериала «Собор» происходят во времена Петра I, с 1700 по 1725 годы. Проект транслируется на Первом канале.

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