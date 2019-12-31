Художник, подаривший мир «Чужих» и «Бегущего по лезвию», скончался в Америке

Художник три года боролся с лимфомой. Благодаря Сиду Миду зрители смогли увидеть «Звездный путь» (1979), «Бегущий по лезвию» (1982), «Бегущий по лезвию 2049» (2017), «Чужие» (1986) и др. Кроме фильмов художник работал над созданием автомобилей и домашней техники, написала «Газета.ru».