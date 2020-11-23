Художник из Петербурга выпустит учебник ювелирного дела в комиксах

«Я наткнулся на учебник по реставрации, который бесплатно раздавался в интернете, что приятно, там такие трюки рассказывали простые, на конкретных примерах. Я много изделий сделал, а повторять их просто так не интересно», — рассказал Былков.

В своей книге он хочет написать детальную инструкцию по созданию 20 авторских изделий в виде комиксов. Иллюстрациями займется Анна Черкашева. На создание учебника по ювелирному делу Юрию нужно порядка 500 тысяч рублей. Он открыл сбор на краудфандинговой платформе. Добровольцы уже пожертвовали 113 тысяч рублей.

Если художник соберет больше установленной суммы, он увеличит число изделий до 30. Также мужчина планирует бесплатно распространять издание в Сети на русском и английском языках.