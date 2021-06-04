Художник из Петербурга намерен написать за сутки 101 картину

Художник из Северной столицы Александр Дуал планирует установить необычный рекорд, написав 101 картину в течение суток. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на местные СМИ.

Дуал признался, что однажды ему пришлось написать 27 картин за 10 дней во время подготовки к выставке.

«Если вы захотите побить мой рекорд, то нужно купить краски, холсты и основу. Кроме того, вам потребуется вдохновение, поскольку 101 — это не шутки», — поделился художник.

По его словам, он раздаст эти работы кафе и ресторанам. Картины будут продаваться, а прибыль разделят между заведением и художником.