Художник Иван Чуйков скончался в возрасте 85 лет

Уточняется, что в последние дни деятель культуры боролся с коронавирусом. Ему было 85 лет. Овчаренко пообещал открыть выставку в память о художнике.

«Величие его будет передаваться из поколения в поколение. Мирового уровня искусство, чистое и романтическое, никаких спекуляций и заигрываний с публикой и критикой», — подчеркнул предприниматель.

Иван Чуйков родился 22 мая 1935 года в столице. Является представителем направления московский концептуализм. Автор большого числа персональных выставок, среди которых «Теория отражения», «Пусто», «Прибор для наблюдения пустоты и бесконечности» и многие другие.