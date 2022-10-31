Художник Грозов рассказал об идее стилизовать советские фильмы под японскую мультипликацию | 360°

Культура 31 октября 2022, 13:06 Художник Грозов рассказал об идее стилизовать советские фильмы под японскую мультипликацию Художник Грузов: мысль о сочетании советских фильмов и аниме пришла после простой шутки

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Художник Дмитрий Грозов в разговоре с газетой «Петербургский дневник» рассказал о том, как ему пришла идея стилизовать кадры из советских фильмов под аниме.

По словам художника, мысль о сочетании советских фильмов и японской мультипликации пришла после шутки о том, что это две несовместимые вещи.

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На один рисунок Грозов тратит от двух до трех часов, а его работы публикуются в соцсетях каждый день. Среди последних — «Служебный роман», «Кавказская пленница», «Ирония судьбы, или С легким паром» и «Любовь и голуби».

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«Так что все мои анимационные работы обычно создаются для каких-то коммерческих проектов, далеких от того, что я делаю просто для себя», — рассказал Грозов.

Художник отметил, что если эта работа для целого анимационного фильма, то она может растянуться на годы.