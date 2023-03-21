Культура 21 марта 2023, 18:34 Художник Егор Левко дал советы по выбору картины в подарок

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Картина может стать оригинальным подарком, но стоит придерживаться некоторых правил при выборе такого презента. Об этом «Газете.ru» рассказал художник Егор Левко.

Он посоветовал не дарить фотографических портретов, которые, по его словам, выглядят зачастую жутко. Тем более подарок не будет оригинальным: подобными предложениями пестрит интернет и соцсети.

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Также не стоит покупать картины в переходе. Пожалеть художника и приобрести холст для себя — одно дело, но к подарку лучше подойти более серьезно.

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Егор Левко предложил узнать у адресата, что бы он хотел получить. А если хочется сделать сюрприз, можно обратиться за помощью к профессионалу.

«Если важен эффект неожиданности, можно во всех подробностях сфотографировать или снять на видео интерьер, куда должна „вписаться“ картина, и обратиться к услугам дизайнера интерьера», — рассказал художник.

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