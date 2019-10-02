Художник Бэнкси открыл выставочный зал и запустил свой бренд

Бэнкси отметил, что магазин, за стеклянной витриной которого находятся различные вещи, выполняет лишь рекламную функцию. Поэтому войти в помещение нельзя. Купить продукцию можно будет в интернете.

«Данный шоурум исключительно для демонстрационных целей, и его двери не откроются. Все продажи осуществляются онлайн», — сказал он.

Художник объяснил, что решил создать собственный бренд после того, как без разрешения в продажу поступили открытки с его работами. Поэтому Бэнкси запустил собственный ассортимент под своим именем, чтобы не допустить распространения товаров без согласия.