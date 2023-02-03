Культура 03 февраля 2023, 18:03 Художник Бэнкси Нижегородский представил новый арт-объект

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Художник Бэнкси Нижегородский создал новый арт-объект под названием «В утробе». Об этом сообщил сайт ИА «Время Н» со ссылкой на соцсети художника.

Свою новую работу он презентовал на плитке в Нижнем Новгороде. На арт-объекте он изобразил фотографию главной прогулочной улицы города и переработанная символика группы Nirvana с обложки альбома In Utero.

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Также Бэнкси Нижегородский заявил о начале работы на тему мифологических достопримечательностей города.

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