Художественный руководитель МХАТа объяснил «конфликт» с Дорониной

Театралы тяжело восприняли новость о смене художественного руководителя МХАТа, потому что привыкли видеть на месте Доронину. На этой почве появилось много слухов о разногласиях бывшего и нынешнего главы.

«Конфликта как такового с Дорониной не было. Было раскачивание ситуации со стороны небольшой части коллектива — это 20–30 процентов состава, не больше. Эти актеры не захотели работать с новыми нагрузками, в новых условиях, с новой дисциплиной. Так получилось, что нескольких человек я уволил за алкоголь», — пояснил Бояков.

Он уточнил, что в театре «хромала дисциплина», «в этом признавались и сами актеры».

«Они писали мне в личку, что не хотят выглядеть стукачами, но когда работаешь на утреннем детском спектакле, а от партнеров несет перегаром, то смысл профессии ставится под серьезное сомнение. Все это было в театре…», — добавил режиссер.

По его мнению, «в последние годы было очень мало и премьер, и репетиций».

«Были спектакли, где актеры играли по десять лет и за все это время ни разу не репетировали по-настоящему», — отметил Бояков.

Он посчитал ситуацию непростой, «при всем уважении к наследию Татьяны Васильевны, к ее пути…». Новый художественный руководитель назвал период ее руководства с 1987 по 2018 годы «важнейшей эпохой как в истории МХАТа, так и в жизни всего русского театра».

«Это была невероятная история консервации, осуществленной Дорониной. Именно консервации! Театр был закрыт для критиков, закрыт для исследователей-театроведов, в театре фактически не работали приглашенные актеры, режиссеры и драматурги. В этом эстетическом и антропологическом эксперименте были и свои безусловные плюсы, и минусы», — подчеркнул Бояков.