Художественный фильм снимут о жизни пожилых москвичей

Замглавы столичного Департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов рассказал о съемках полнометражного художественного фильма о жизни пожилых москвичей. Премьера кинокартины запланирована на декабрь, написало «Утро.ру» со ссылкой на мэрию Москвы.

Фильм расскажет о том, как живут люди «серебряного возраста» в столице. Они на своем примере докажут, что на пенсии жизнь не заканчивается, наоборот, она становится более насыщенной.

Помимо москвичей в фильме сыграют известные актеры: Александр Олешко, Анна Ардова, Родион Газманов, Ольга Кузьмина, Дмитрий Бикбаев, Сергей Майоров. Съемочный процесс проходит в рамках ежегодного театрального фестиваля «Серебряная астра».