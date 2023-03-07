Культура 07 марта 2023, 22:11 Художественная выставка «Быть женщиной» приняла первых посетителей на Ямале

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Выставка «Быть женщиной» открылась в музейно-выставочном комплексе имени И. С. Шемановского в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ). Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

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Выставка приняла первых посетителей 7 марта. Там представили экспонаты из коллекций МВК, Новоуренгойского музея изобразительных искусств и Музейного ресурсного центра Ноябрьска. На выставке разместили работы картины и графические листы российских, ямальских и советских художников, написал RT.