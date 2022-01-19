Хранившиеся в Эрмитаже древние скипетры оказались трубочками для питья

Предназначение найденных в Майкопском кургане полых трубок более 100 лет занимало ученых. Изготовленные в IV тысячелетии до нашей эры предметы нашли в конце XIX века. Они представляют собой золотые и серебряные трубки с наконечниками, украшенные декоративными фигурками быков.

Их рассматривали в качестве скипетров и держателей балдахинов. Но последнее исследование показало, что их использовали в качестве трубочек для совместного распития пива. Внутри предметов есть специальные фильтры для удаления примесей. Результаты исследования опубликовал журнал Antiquity.

После нахождения артефакты хранились в Эрмитаже. После того как археологи еще раз изучили давнюю находку, они пришли к выводу, что это неотъемлемая часть погребального обряда.

Высшие члены племен после смерти одного из коллег устраивали совместное распитие пива из одного сосуда. Каждый из них втягивал напиток через специальную трубочку.

Артефакты в Майкопском кургане обнаружил в 1897 году русский археолог Николай Веселовский. На месте специалист нашел три погребения, в двух из которых сохранились украшения из золота. Среди них и лежало несколько фрагментов полых стержней. После возвращения в Санкт-Петербург Веселовский передал свои находки в Эрмитаж, где они хранились все это время. Археолог и был автором теории, что трубочки могли использоваться в качестве скипетров.

Последние исследования показали, что сами трубки состояли из нескольких фрагментов. Когда их соединяли, то в длину каждая достигала более метра. Их использовали для питья. Но главный вывод ученых состоит в том, что древние жители Северного Кавказа оказались знакомы с культурой шумеров. Изображения сцен с питьем пива представлены в древних произведениях искусства Месопотамии.