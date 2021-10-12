Храм Пресвятой Богородицы возвели в поселке Уренгой

В поселке Уренгой возвели храм в честь Пресвятой Богородицы высотой 28 метров. Его строительство длилось на протяжении четырех лет. Сейчас готовятся документы для введения здания в эксплуатацию. Об этом рассказало ИА «Север-Пресс» со ссылкой на главу администрации поселка городского типа Уренгой Олега Якимова.

В центре храма установили пятиметровый иконостас, выполненный из дуба. Его украсили 25 икон и две целовальные маленькие. Все они специально были написаны для этого святого места.

«Благодарим всех жителей поселка, меценатов, организации и предпринимателей, принимающих активное участие в строительстве нового храма в поселке Уренгой», — написал Якимов в соцсети «ВКонтакте».

Ранее церковь в Уренгое находилась в приспособленном помещении. Сейчас то здание по-прежнему будет работать: там разместят административный корпус, помещение для выпечки хлеба и воскресную школу.