Культура 29 ноября 2022, 11:23 Храм, посвященный снятию блокады, появится в Петербурге

Читать 360tv в

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин в беседе с «Петербургским дневником» рассказал о строительстве церкви во имя Святой Равноапостольной Нины.

Она появится на пересечении Бухарестской улицы и Козловского переулка и будет посвящена 80-летию снятия блокады.

Реклама

«Я очень надеюсь, что в канун знаковой для города даты на месте будущего строительства уже будет установлен закладной камень», — сообщил Мейксин.

Реклама

По его словам, выбор святой, во имя которой будет освящен храм, не случаен, поскольку блокада была снята 27 января в день празднования Святой Нины — христианской просветительницы Грузии.