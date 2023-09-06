Культура 06 сентября 2023, 19:02 Хоровой фестиваль проведут в Ленинградской области на берегу озера Лампушка

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В Ленинградской области на берегу озера Лампушка пройдет IV Хоровой фестиваль с участием ведущих солистов Мариинского театра. Об этом сообщил Piter.TV.

Как рассказали в пресс-службе администрации региона, мероприятие запланировано в субботу, 9 сентября, в 14:00.

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Для зрителей выступят хоровые коллективы 47-го региона и Петербурга. Фестиваль также посетят солисты петербургской Оперы и Государственной Филармонии для Детей и Молодежи.