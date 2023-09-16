Эксклюзив 16 сентября 2023, 13:11 «Хороший, независтливый человек». Актер Кощеев назвал умершего Гришечкина близким другом Актер Кощеев рассказал о близкой дружбе с коллегой по «Солдатам» Гришечкиным РИА «Новости»

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Смерть актера Вячеслава Гришечкина потрясла его близкого друга и коллегу по съемочной площадке Анатолия Кощеева. В беседе с «360» он рассказал о теплых воспоминаниях, связанных с покойным товарищем.

О кончине Гришечкина Кощеев узнал из разговора с «360», поэтому отреагировал очень эмоционально.

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«Нет! Славка! <...> Сколько же лет мы с ним знакомы и дружны были», — сказал артист.

Кощеев вспомнил, что судьба свела их в 2006 году на съемках сериала «Солдаты». С тех пор актеры крепко дружили, часто встречались на антрепризах и в передачах.

«Какое горе! Хороший человек был, независтливый. Мне его искренне жаль. Кроме добра и шуток со всякими хохмами, на съемках ничего не было. Парень был не промах, компанейский», — отметил Кощеев.

О знакомстве с Гришечкиным рассказали и актеры Валерий Баринов и Анна Фроловцева. Они отметили, что при жизни артист был очень талантливым и добрым.