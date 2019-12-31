«Холоп» возглавил российский прокат по итогам выходных

По предварительным данным, картина собрала за выходные 315,5 миллиона рублей.

Сюжет фильма — об избалованном представителе «золотой молодежи» по имени Гриша. Парень, попав в аварию, таинственным образом просыпается в деревне, где живут крепостные крестьяне. За окном 1860 год. В главных ролях снялись Милош Бикович, Мария Миронова, Иван Охлобыстин и другие.

«Союз спасения» оказался на втором месте среди лидеров проката, собрав 126,8 миллиона рублей. Третье место занимает знаменитая космическая франшиза «Звездные войны: Скайуокер. Восход», заработавшая 97,3 миллиона рублей.