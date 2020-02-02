«Холоп» вошел в тройку самых кассовых фильмов в России и СНГ

Комедия «Холоп» Клима Шипенко собрала более трех миллиардов рублей в кинопрокате России и СНГ. Она вошла в тройку самых кассовых фильмов — обойти ее удалось лишь «Аватару» и «Движению вверх».

Об этом сообщил сайт kinobusiness.com.

«Фильм режиссера Клима Шипенко преодолел в кинопрокате России и стран СНГ рубеж в 3 миллиарда рублей. За всю историю ранее это удавалось сделать только „Аватару“ Джеймса Кэмерона (3639,5 млн рублей) и спортивной драме „Движение вверх“ (3043,7 млн рублей)», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что «Холоп» стал самым кассовым фильмом в России в 2019 году. По сумме сборов он обошел даже финальную часть «Мстителей» и ремейк диснеевского мультфильма «Король лев».

Заграницей фильм также понравился зрителям. В США и Канаде прокатчики ввели дополнительные сеансы, чтобы посмотреть российскую картину смогли все желающие. В результате в зарубежном прокате картина заработала более миллиона долларов.