«Холоп» собрал в прокате более двух миллиардов рублей

Новинка комедийного жанра «Холоп» уже собрала больше 13 миллионов долларов, что, в переводе на рубли, более двух миллиардов рублей, сообщила пресс-служба компании «Централ Партнершип». Фильм посмотрели более семи миллионов россиян.

Кино Клима Шипенко повествует историю о парне из «золотой молодежи» Грише, который якобы после аварии попадает в 1860 год в ряды крепостных крестьян. ИА Nation news пишет, что идея фильма — исправление сына олигарха через исправление его сознания. Главные роли достались Милошу Биковичу, Марии Мироновой, Ивану Охлобыстину, Александре Бортич.