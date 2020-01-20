«Холоп» опередил «Мстителей» и стал самым кассовым фильмом 2019 года в России

Отечественная лента обошла такие американские кинохиты 2019 года, как «Мстители: Финал» и ремейк культового диснеевского мультфильма «Король Лев». Заокеанские фильмы заработали в российском прокате 2,57 миллиарда рублей и 2,63 миллиарда рублей соответственно. Ранее «Холопа» признали самой кассовой российской комедии в истории.

Премьера фильма состоялась 26 декабря 2019 года. Картина рассказывает историю приключений избалованного и зарвавшегося сына олигарха Гриши. Его папа обращается за помощью к психологу с просьбой спасти его сына от порочных увлечений. Они «усыпляют» мажора и «отправляют» его в XIX век, где он становится обычным холопом, учится на своих ошибках и в конце концов становится положительным парнем.

Главную роль в картине исполнил сербский актер Милош Бикович. Его партнерами по площадке стали Иван Охлобыстин, Александра Бортич, Александр Самойленко, Мария Миронова, Олег Комаров, Кирилл Нагиев и другие звезды российского кино.