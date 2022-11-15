Культура 15 ноября 2022, 15:22 Холодные будни горячего фильма: актер Иван Батарев вспоминает свое участие в фильме Евгения Пригожина «Ржев»

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Исполнитель одной из главных ролей в фильме «Ржев» Иван Батарев в интервью газете «Москва. Северо-Запад» признался, что воспоминания о съемках у него связаны с сильным морозом и пиротехнической пушкой.

"Чем запомнились съемки в картине «Ржев»? Сильным морозом. При минус 28 градусах выдерживать 12-часовую смену тяжело", — отметил Иван Батарев, сыгравший роль неоднозначного Костика Карцева.

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Ранее Иван говорил о том, что получить роль, приковывающую к себе внимание зрителей, ему удалось, обойдя множество конкурентов.

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«Ржев», снятый по инициативе петербургского предпринимателя Евгения Пригожина, посвящен Красной армии, отчаянно сражавшейся за освобождение одноимённого города и деревень на Калининском направлении. Создатели военной драмы показали, каким тяжелым был бой за одну-единственную деревню Овсянниково. Сражаясь именно в её окрестностях медаль «За отвагу» получил Вячеслав Кондратьев, экранизацией повести которого «Искупить кровью» и стало кино. Бой один, но именно из таких и сливались те бесчисленные сражения, что составляют Ржевскую битву, растянувшуюся на много месяцев. Сражение в картине выпало на зиму, так что Иван Батарев далеко не единственный, кто замёрз перед камерами.

"Мы снимали картину «Ржев» на Ржевском полигоне в Ленинградской области в условиях, полностью приближенным к тому времени, — рассказал Сергей Жарков, сыгравший во «Ржеве» ротного. - На улице был мороз -28, а бывало и -32 — пар изо рта был настоящим. Все было натуралистично, документально-художественно. Было очень холодно и очень сложно".

Ротный был одним из главных героев и в книге Кондратьева. Автор-фронтовик познакомился с офицером Евгением Пригожиным уже после Великой Отечественной, и настолько впечатлился знакомством, что даже сделал его одним из персонажей повести, не изменив имени. Именно внук ротного, петербургский предприниматель Евгений Пригожин, спустя несколько десятилетий после выхода книги, добился того, чтобы книгу экранизировали.

Впрочем, страдать от холода в тесных окопах Ржевского полигона пришлось далеко не всей команде фильма. Дан Розин сыграл самого молодого красноармейца в фильме, чьё незамысловатое сознание в какой-то момент даже восторгалось немецкой педантичности — в Овсянниково не оказалось ни одного местного жителя, и парень решил, что фашисты всех их вывезли, чтобы те не пострадали в ходе боев. Правда, щеголять в розовых очках бойцу пришлось недолго: старшина, не в силах слушать наивный лепет, за шиворот отволок юношу в подвал полуразрушенной церкви, где и лежали в штабелях тела деревенских — детей, женщин и стариков. После выхода фильма на большой экран Дан Розин рассказывал, что отнесся к участию в таком крупном патриотическом проекте, как к работе с «лучшими из лучших», а на мороз не обращал внимания.

"Мне кажется, что подобная роль в моем возрасте — не просто удача, это судьбоносное событие, формирующее мое отношение к профессии, — отмечал ранее Дан Розин. — Я работал с лучшими из лучших. От сценаристов до пиротехников, от гениальных партнеров до идеальных гримеров! А художники? А оператор и режиссер, они просто оживили экран! Вы спросите у режиссера-постановщика, какой день он считает самым трудным, если его смена длится 20 часов без выходных в течение полугода. Так что я про трудности помолчу со счастливой улыбкой человека, начавшего кинокарьеру в одной из лучших творческих команд страны".

Фильм «Ржев» пользуется заслуженной любовью у российских зрителей, успеха он добился и за рубежом. В 2020 году военная драма получила гран-при испанского фестиваля российского кино и культуры «SOL Russian Film Festival». При полном аншлаге прошел его показ на Шанхайском международном кинофестивале.

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