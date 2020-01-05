Лидером проката в США является «Скайуокер. Восход». Эта ситуация повторяется уже третью неделю. Сборы за уик-энд составили 33,7 миллиона долларов в Соединенных Штатах. Всего же фильм собрал в американском прокате более 450 миллионов, в мировом — почти 919 миллионов.

Интерес у зрителей сохраняется и у «Джуманджи: Новый уровень». За минувшие выходные в США лента собрала 26,5 миллиона долларов. По всему миру с выхода премьеры фильм заработал более 610 миллионов.

В тройке лидеров драма «Маленькие женщины». Ее результаты по сравнению с предыдущими двумя картинами весьма скромные: 13,6 миллиона за уик-энд и 60 миллионов в сумме с момента премьеры (данные по США).

«Холодное сердце — 2» признан самым кассовым анимационным фильмом в истории. Больше него собрал только ремейк «Короля льва» (1,65 миллиарда долларов), но компания Disney считает его не анимационным, а игровым фильмом, поэтому не сравнивает показатели.

По итогам выходных в российском прокате лидирует фильм «Холоп». Он заработал примерно 800 миллионов рублей. На второй строчке рейтинга «Вторжение» (почти 399 миллионов), на третьей — «Союз спасения» (240 миллионов).