Бунт против Disney. Важна ли внешность в мультиках — на примере «Холодного сердца 2» Подробнее

Американский анимационный фильм режиссеров Криса Бака и Дженнифер Ли вышел в российский прокат 28 ноября (в мире мультфильм был показан на больших экранах 7 ноября). Сюжет ленты рассказывает историю, случившуюся через несколько лет после событий первой части, главные герои отправляются за пределы королевства Эренделл на север, где им предстоит раскрыть древнюю тайну родной страны, а также узнать, откуда у Эльзы появились магические способности.

Второе место в рейтинге по кассовым сборам занял американский детективный фильм «Достать ножи» (Knives Out) режиссера Райана Джонсона, свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com. В российский прокат он вышел 28 ноября и уже успел собрать 113,7 миллионов рублей.

Замыкает топ-3 лидеров российского проката по кассовым сборам американский фильм «Ford против Ferrari» (Ford v Ferrari) режиссера Джеймса Мэнголда. Картина в жанре биографической драмы вышла на большие экраны в России 14 ноября. При этом с 28 ноября по 1 декабря лента собрала 78,5 миллионов рублей.