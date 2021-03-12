Стриминговый сервис Netflix начал рассылать некоторым пользователям призывы зарегистрироваться самому, а не использовать для просмотра аккаунт другого человека. Пока эта функция работает в тестовом режиме.

Об этом сообщило издание The Streamable.

«Если вы не живете с владельцем этой учетной записи, вам понадобится собственная учетная запись, чтобы продолжить просмотр», — сказано в сообщении от сервиса.

Netflix предложил недобросовестным пользователям подтвердить существующую учетную запись — это можно сделать с помощью текстового кода или письма на электронную почту. Второй вариант — создать свой аккаунт, который дает новому пользователю бесплатный 30-дневный период.

В компании заявили, что планируют убедиться, что пользователи, которые смотрят сервис, действительно имеют на это право, а не мошенничают с аккаунтами. По данным издания, до этого Netflix не пробовал контролировать совместное использование учетных записей.

По правилам сервиса, владелец учетной записи может использовать ее только вместе с членами семьи. В зависимости от тарифа подписка дает возможность одновременно смотреть Netflix на двух, трех или четырех устройствах. При этом количество устройств, которые могут войти в одну и туже учетную запись, не ограничены.