Хоакин Феникс «ужаснулся» от своего поведения на съемках «Джокера». Видео

Фильм «Джокер» начал свое триумфальное шествие по кинотеатрам, и исполнитель роли Джокера Хоакин Феникс пришел на шоу Джимми Киммела для того, чтобы поговорить о сверхуспешном проекте.

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Как сообщило издание Вuzzfeed, он рассказал телеведущему, что на съемочной площадке было очень весело. Однако присланный режиссером фильма Тоддом Филлипсом ролик показал, что далеко не всем.

На видео был заснят момент, когда Феникс нецензурно кричит на Лоуренса Шера, работавшего на съемочной площадке. В какой-то момент он пошутил, что Хоакин ведет себя как истеричная дива и сравнил его с Шер.

Видео заканчивается тем, что актер покидает съемочную площадку, чтобы успокоиться.

Хоакин объяснил, что Лоуренс много разговаривал на съемочной площадке, и из-за этого ему было трудно сконцентрироваться, но признал, что его поведению нет оправдания. Он посетовал, что съемки являются очень эмоциональным процессом, но еще раз подчеркнул, что ему очень стыдно за свое поведение.

Хоакин Феникс извинился перед аудиторией шоу за то, что они вынуждены были смотреть это видео. По сути, на этом разговор в прямом эфире закончился.

Актер сказал, что его представитель «завтра выступит с публичным заявлением», так как он сам просто не знает что сказать от смущения.