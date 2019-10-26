Хоакин Феникс рассказал о вырезанных сценах «Джокера»

Чтобы фильм был цельным, а повествование в нем последовательным, иногда приходится отказываться от отдельных сцен. Даже если отснятый материал кажется самым лучшим в картине, рассказал исполнитель роли джокера в одноименном фильме Хоакин Феникс.

«В фильме была сцена, которую я считал одной из лучших. Это, когда мы с Рэндаллом идем по лестнице к офисам „Ха-Ха“, после того, как я нарисовал устрашающий знак на стекле», — рассказал Феникс. Его слова привел сайт издания Collider.

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Тем не менее сцену пришлось вырезать, как и некоторые другие. При первоначальном монтаже фильм оказался на полчаса длиннее, чем было нужно, поэтому пришлось принимать нелегкие решения. Зато картина в итоге вышла без шероховатостей, с понятными причинно-следственными связями.

«Вы можете считать некоторые сцены отличными. Но фильм — это их совокупность, которая должна последовательно рассказывать историю», — добавил Феникс.

«Джокер» вышел в мировой прокат 31 августа 2019 года. В России показ картины стартовал существенно позже, 3 октября. Драма Тодда Филлипса уже собрала 737,5 миллиона долларов. Таким образом, фильм стал самым кассовым в истории среди картин с рейтингом R. На съемки драмы, кстати, было потрачено 55 миллионов долларов.