  • Хоакин Феникс объяснил свой отказ комментировать насилие в «Джокере»

    15 ноября 2019, 04:26

    Валерия Шафирко

    Хоакин Феникс, сыгравший главную роль в фильме «Джокер», объяснил, почему он не участвовал в дискуссии о призывах к насилию, которые многие зрители увидели в фильме. Об этом сообщило издание Los Angeles Times.

    «Я не мог говорить об этом, если бы я стал это делать, это могло бы спровоцировать еще большую дискуссию по проблеме, а мне этого не хотелось», — объяснил актер.

    «Джокера» номинировали на рекордное количество «Оскаров»

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    После премьеры киноленты на Веницианском фестивале критики и зрители стали говорить о призывах к насилию, которые многие из них увидели в фильме.

    Феникс подчеркнул, что его слова могли бы разжечь еще больший интерес к этой теме. Актер также отметил, что уходил от обсуждений этого вопроса не из-за неловкости.

    По словам Феникса, он не позиционирует фильм как призвание оправдать главного злодея в ленте. Он добавил, что ошеломлен подобной полемикой.

    В начале ноября стало известно, что картину «Джокер» номинировали на 16 «Оскаров». Это рекорд: ранее рекордсменами считались «Титаник» и «Ла-ла-ленд» — у них по 14 номинаций. Официальных претендентов на премию Американской киноакадемии объявят в середине января.