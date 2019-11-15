Хоакин Феникс объяснил свой отказ комментировать насилие в «Джокере»

«Я не мог говорить об этом, если бы я стал это делать, это могло бы спровоцировать еще большую дискуссию по проблеме, а мне этого не хотелось», — объяснил актер.

«Джокера» номинировали на рекордное количество «Оскаров» Подробнее

После премьеры киноленты на Веницианском фестивале критики и зрители стали говорить о призывах к насилию, которые многие из них увидели в фильме.

Феникс подчеркнул, что его слова могли бы разжечь еще больший интерес к этой теме. Актер также отметил, что уходил от обсуждений этого вопроса не из-за неловкости.

По словам Феникса, он не позиционирует фильм как призвание оправдать главного злодея в ленте. Он добавил, что ошеломлен подобной полемикой.

В начале ноября стало известно, что картину «Джокер» номинировали на 16 «Оскаров». Это рекорд: ранее рекордсменами считались «Титаник» и «Ла-ла-ленд» — у них по 14 номинаций. Официальных претендентов на премию Американской киноакадемии объявят в середине января.