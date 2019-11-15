Хоакин Феникс объяснил отказ говорить о насилии в «Джокере»
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Актер намеренно отказался обсуждать этот вопрос.
«Это могло бы стать поводом для еще более масштабной дискуссии об этой проблеме, а я этого не хотел», — пояснил Феникс.
Таким образом он опроверг информацию о том, что ему было неловко говорить о насилии.
В 2012 году в Колорадо мужчина в форме спецназовца открыл огонь по людям, которые пришли в кинотеатр на фильм «Темный рыцарь: Возрождение легенды» Кристофера Нолана. Родственники пострадавших при стрельбе отправили в студию Warner Bros. письмо-предупреждение. Они боятся, что такая история может произойти и из-за «Джокера». По их мнению, эта кинокартина несет в себе похожую угрозу, поэтому может вдохновить потенциальных убийц на преступление в духе главного героя киноленты.