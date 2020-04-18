Хоакин Феникс мог сняться в роли Бэтмена

Американский режиссер Даррен Аронофски хотел в нулевых снять Хоакина Феникса в роли Бэтмена. Но до съемок дело не дошло — студия не согласилась с видением режиссера.

В беседе с журналом Empire Аронофски рассказал, что после успеха «Реквиема по мечте» к нему обратилась студия Warner Bros. Они попросили его снять новым фильм о Бэтмене.

Между режиссером и студией возникли разногласия об актере на главную роль Брюса Уэйна (Бэтмен). В результате в 2005 году фильм снял режиссер Кристофер Нолан. Главную роль получил Кристан Бейл.

«Студия хотела на эту роль Фредди Принца-младшего, а я — Хоакина Феникса. Тогда были другие времена», — рассказал Аронофски.

Хоакин Феникс сыграл в 2019 году Джокера. За эту роль он получил «Оскар».

Он отметил, что сценарий «Бэтмена» над которым он работал, сильно отличался от фильма, который в итоге сняли. По словам режиссера, его мрачная задумка повергла в шок даже сценариста комиксов о Темном рыцаре Фрэнка Миллера.

Кинокартина «Бэтмен», с Робертом Паттинсоном в главной роли, должна выйти в прокат летом 2021 года. Из-за пандемии коронавируса студия объявила о приостановке съемок на две недели.