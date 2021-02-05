Хлоя Чжао снимет новый фильм о Дракуле

Фильм задумывается не как типичный фильм ужасов, а как научно-фантастический вестерн. Зрителей ждет совершенно новая история про самого известного вампира, написало ИА Nation News. Подробности сюжета будущей киноленты пока держатся в секрете.

Дата премьеры фильма пока не выбрана. Вскоре пройдет кастинг актеров на главную роль.

Хлоя Чжао призналась что всегда интересовалась темой «кровососов» и хотела снять фильм о Князе тьмы.

Хлоя Чжао — автор драмы «Земля кочевников», который выйдет на больших экранах в России 25 марта 2021 года. Премьера прошла на Венецианском кинофестивале 2020-го. Фильм номинирован на четыре премии «Золотой глобус» как «Лучший фильм — драма» и «Лучший режиссер». Также режиссер известна по фильму «Вечные».