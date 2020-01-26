Хьюго Уивинг отказался играть агента Смита в новой «Матрице»

Уже весной следующего года поклонники «Матрицы» увидят четвертую часть фильма от сестер Вачовски. Оказалось, что британо-австралийский актер Хьюго Уивинг отказался сыграть роль агента Смита в продолжении нашумевшей истории.

В интервью Time Out Уивинг заявил, что не будет сниматься в четвертой части «Матрицы». Актер рассказал, что ему предложили играть в спектакле «Визит» в Королевском национальном театре. Сначала он хотел совместить две работы и пытался подстроить даты выхода на сцену со съемками в фильме.

«Я был на связи с Ланой Вачовски, но в конце концов она решила, что даты не совпадают. В итоге, мы выбрали нужные дни, а потом она вроде как передумала. Они продвигаются вперед без меня», — объяснил Уивинг.

В предыдущих частях «Матрицы» именно Уивинг играл агента Смита. Эта роль стала одной из самых известный в карьере актера. Также он появлялся в таких картинах, как «Властелин колец», «Первый мститель», «Облачный атлас» и многих других.

Как анонсировали в студии Warner Bros., новая «Матрица» должна выйти на экраны 21 мая 2021 года. Главные роли в фильме снова исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс.