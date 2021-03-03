Хью Грант сыграет злодея в фильме по настолке Dungeons & Dragons

Хью Грант получил роль главного злодея в экранизации настольной игры Dungeons and Dragons. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Кроме того, в фильме снимется София Лиллис, которая сыграла школьницу Беверли в последней части фильм «Оно» по роману Стивена Кинга. По предварительным данным, персонажа Хью Гранта будут звать Фордж Флетчер. Также в кино получили роли актеры Крис Пайн, Мишель Родригес и Джастис Смит.

Предполагаемая дата выхода экранизации запланирована на 2022 год.