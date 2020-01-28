Хит Бузовой «Мало половин» стал платиновым в России

Хит Ольги Бузовой «Мало половин» стал платиновым на территории России. Его просмотрели более 42 миллионов раз на Youtube и купили более 50 тысяч раз. Платиновую сертификацию подтвердила компания Sony music и лейбл звукозаписи Archer Music Prod.

«Хит-сингл „Мало половин“, первый и второй альбомы „Под звуки поцелуев“ (2016 год) и „Принимай меня“ (2018 год) получили платиновые сертификации на территории нашей страны», — написала Бузова в своем Instagram.

Песня «Мало половин» вышла еще в 2017 году. Композиция и клип на нее стали поводами для множества пародий и перепевок. Чаще всего копировали танцевальный стиль, который Бузова представила в видеоряде клипа на теперь уже платиновую песню.

По мнению подписчиков певицы и актрисы, слдующими на «платиновое» признание могут претендовать песни «Водица» и «В огне». Сама Бузова по этому поводу пока ничего не сказала.