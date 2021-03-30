Хирурги заподозрили Жанну Агузарову в пластических операциях

Хирург заявил, что Жанна Агузарова скорее всего делала пластику лица. По его мнению, она сделала подтяжку, поскольку по фотографиям заметнен хороший овал лица, высокие скулы и нет провисаний кожи. Также нет носогубных складок.

«Скорее всего, был проведен хороший SMAS-лифтинг. Четкий шейно-подбородочный угол, отсутствие второго подбородка могут говорить о том, что проведена платизмопластика», — рассказала сайту kр.ru София Плегунова, пластический хирург.

Также, по мнению врача, Жанна сделала филлерами губы и скулы, а также могла пойти на операцию по изменению формы век. Врач дополнила, что у многих женщин в возрасте Агузаровой зачастую появлются изменения век, но на фотографиях певицы ничего такого не видно.

Ранее, 11 сентября, в Сети появился сольный альбом Жанны Агузаровой. Он стал у певицы первым почти за 30 лет после выхода ее единственного до сих пор сольника «Русский альбом».