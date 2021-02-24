Хиллари Клинтон напишет книгу о «смертельном заговоре» в мире

Экс — кандидат в президенты США и госсекретарь Хиллари Клинтон вместе с известной канадской писательницей Луизой Пенни выпустит книгу в жанре триллер, говорится в новой публикации сайта издательства Simon & Schuster.

Произведение будет называться State of Terror, его выпустят 12 октября 2021 года. Центральным героем станет госсекретарь, которая недавно получила эту должность в администрации президента. Ранее лидер страны был ее соперником, написала «Газета.ru».

«Серия террористических атак приводит мировой порядок в хаос, и секретарю поручено собрать команду для раскрытия смертельного заговора — схемы, тщательно спланированной для того, чтобы провести американское правительство, которое опасно оторвано от реальности и власти в тех местах, где это важнее всего», — рассказали работники издательства.

Уточняется, что читатель узнает о «закулисной мировой драме», основанной на подробностях, о которых знают лишь инсайдеры.