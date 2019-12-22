Хидео Кодзима выбрал 10 лучших фильмов 2019 года

Известный геймдизайнер Хидео Кодзима составил свой список лучших фильмов 2019 года. Пять из них он расположил в произвольном порядке. Видимо, не смог окончательно определиться со своими чувствами к этим кинокартинам. Топ опубликован в Twitter.

Половину картин из списка Кодзимы показали в российском прокате в 2018 году. Однако до японских кинотеатров они добрались в 2019-м.

Первые пять фильмов проранжированы. Лидирует драма «Паразиты». Киноленту, которая взяла главный приз в Каннах, сняли в Южной Корее. На сайте «КиноПоиск» она получила восемь баллов из 10. На втором месте расположился шведский фильм в жанре фэнтэзи «На границе миров». После него идет американский драматический фильм «Ирландец», который может стать последней картиной Мартина Скорсезе.

Топ-5 замыкают «Слон сидит спокойно» и «Холодная война».

Остальные кинокартины геймдизайнер просто перечислил: «Дом, который построил Джек», «Капернаум», «Человек-паук: Через вселенные», «Джокер», «Брачная история».

Геймдизайнер ежегодно выбирает 10 лучших, на его взгляд, фильмов. Годом ранее его личный топ возглавила драма «Оскорбление».

В интервью Кодзима часто упоминает, что вдохновляется благодаря кино и музыке.