Хидео Кодзима выбрал 10 лучших фильмов 2019 года
Половину картин из списка Кодзимы показали в российском прокате в 2018 году. Однако до японских кинотеатров они добрались в 2019-м.
Первые пять фильмов проранжированы. Лидирует драма «Паразиты». Киноленту, которая взяла главный приз в Каннах, сняли в Южной Корее. На сайте «КиноПоиск» она получила восемь баллов из 10. На втором месте расположился шведский фильм в жанре фэнтэзи «На границе миров». После него идет американский драматический фильм «Ирландец», который может стать последней картиной Мартина Скорсезе.
Топ-5 замыкают «Слон сидит спокойно» и «Холодная война».
Остальные кинокартины геймдизайнер просто перечислил: «Дом, который построил Джек», «Капернаум», «Человек-паук: Через вселенные», «Джокер», «Брачная история».
Геймдизайнер ежегодно выбирает 10 лучших, на его взгляд, фильмов. Годом ранее его личный топ возглавила драма «Оскорбление».
В интервью Кодзима часто упоминает, что вдохновляется благодаря кино и музыке.