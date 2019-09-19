Хидео Кодзима приедет в Россию

«5 октября в рамках международной выставки интерактивных развлечений „Игромир-2019“ легендарный геймдизайнер, сценарист и продюсер Хидео Кодзима лично представит самую ожидаемую игру этого года — Death Stranding, повествующую о мире близкого будущего, где человечеству в результате таинственных и сверхъестественных явлений грозит вымирание», — приводит агентство текст сообщения пресс-службы.