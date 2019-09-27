Хелен Миррен защитила интимную жизнь Екатерины II

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«Екатерина была абсолютно открыта, в этом не было стыда. Я не понимала этого, воспитываясь в послевоенном, протестантском отношении к сексуальности. И сыграв Елизавету I, для которой даже малейший слух о ее сексуальных отношениях означал бы ее конец», — сказала Миррен.

Она добавила, что образ Екатерины II как успешной и влиятельной женщины намеренно искажают.

Так, подруги-феминистки спросили актрису, будет ли она на съемках что-то делать с лошадью. «Что, конечно же, ложь и самый классический способ принизить императрицу», — отметила Миррен.

Речь идет о легенде, согласно которой Екатерина умерла, занимаясь сексом с конем. Слух распространился по Европе после ее кончины.

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По мнению актрисы, история с высмеиванием Екатерины — явный признак женоненавистничества. Говоря о фаворитах императрицы, она провела сравнение с английским королем Генрихом VIII и французским монархом Людовиком XIV, «у которых было пять и более жен и любовниц».

При этом «их поведение считается вполне приемлемым, в то время как у Екатерины было четыре или пять романов». Для современной женщины «это не так много», добавила актриса.

Миррен выразила надежду, что зрители оценят в ее Екатерине интеллект и способности.

Мини-сериал «Екатерина Великая» выйдет 3 октября.