Хелависа призвала не сдавать билеты на перенесенные выступления

Лидер группы «Мельница» Хелависа рассказала поклонникам, почему сейчас не стоит сдавать билеты на перенесенные выступления. Артистку процитировало ИА НСН.

«Помимо артиста и зрителя существует такая необходимая инстанция, как организатор. А еще прокат, охрана, площадка и ее сотрудники — и в следующем шаге финансовой цепочки семьи сотрудников», — объяснила певица.

Она подчеркнула, что за каждым артистом и каждым концертом стоит много людей, вплоть до бабушки-вахтерши в каком-нибудь ДК, где проходит выступление. Поэтому организаторы вместе с музыкантами надеются до последнего, что концерт состоится. Если же его не удается провести в назначенную дату, то он переносится, а уже купленные билеты остаются действительными.

«Вы пишете нам — любимые артисты, ваша музыка так нас поддерживает в это тяжелое время — и это очень важно, приятно и ценно для нас. Поддержите и вы нас — приходите на те концерты, которые у нас получается провести, и пожалуйста, дождитесь со своими билетами перенесенных», — добавила Хелависа.