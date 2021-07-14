Хейнс рассказал о своей первой документалке

Американский режиссер Тодд Хейнс рассказал «Известиям» о своем первом документальном фильме, который посвящен рок-группе The Velvet Underground.

Во время работы над картиной режиссеру пришлось отсмотреть около 600 часов документальной хроники. Материалов с выступлениями самой группы осталось мало, однако сохранилось много авангардных картин с участием Лу Рида, Энди Уорхола и Нико.

«Я показывал этот фильм фанатам Лу Рида, и они, конечно, бесились, что мы уделили слишком много внимания Джону Кейлу. Всем не угодишь, что я могу сказать. Но так мы восстановили историческую справедливость, отметив творческий вклад всех членов группы», — поделился собеседник издания.