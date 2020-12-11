Хейден Кристенсен вернется к роли Дарта Вейдера в сериале «Оби-Ван Кеноби»
Радостное событие для поклонников «Звездных войн». Возрождается дуэт Юэна Макгрегора в роли Оби-Вана Кеноби и Хейдена Кристенсена в роли сначала Энакина Скайуокера, а после Дарта Вейдера. Об этом говорится в релизе Lucasfilm.
Ставшие врагами учитель и ученик появятся в сериале «Оби-Ван Кеноби» на платформе Disney Plus. Сюжет развернется через 10 лет после событий в фильме «Звездные войны: Эпизод III — Месть ситхов».
«Энакин и Оби-Ван были не в лучших отношениях, когда мы видели их в последний раз. Я рад снова поработать с Юэном. Приятно вернуться», — заявил Кристенсен.
По сюжету, после превращения своего ученика в черного лорда ситхов Оби-Ван пытается оправиться от своего величайшего поражения.
Президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди уже заявила, что встреча двух героев станет матчем-реваншем.
Режиссером сериала выбрана Дебора Чоу, которая работала над «Мандалорцем». Производство новых серий начнется в марте 2021 года.