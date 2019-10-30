  • HBO закрыл приквел «Игры престолов» с Наоми Уоттс — СМИ

    30 октября 2019, 01:23

    Анастасия Кукова

    Телеканал HBO решил не заказывать дальнейшие съемки приквела Вселенной «Игры престолов», в котором должна была играть актриса Наоми Уоттс. Пилотная серия была снята прошлым летом, но ее релиза не будет по неизвестным причинам.
    HBO закрыл приквел «Игры престолов» с Наоми Уоттс — СМИ

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    Действие сериала должно было развернуться за тысячу лет до основных событий, и рассказать о появлении Белых ходоков. Зрители также должны были узнать несколько темных тайн, касающихся главных фамилий Вестероса.

    Как сообщило издание Variety, это означает, что у HBO снова больше нет проектов по «Игре престолов» в производстве. Остальные анонсированные приквелы и спин-оффы находятся в стадии разработки.

    В HBO комментировать ситуацию отказались.

    Следующей попыткой продолжить развитие Вселенной может стать пилотная серия по книге Джорджа Мартина «Огонь и кровь», в которой рассказывается о прошлом династии Таргариенов.

    Последний сезон «Игры престолов» получился очень спорным и вызвал недовольство большинства фанатов.

    Тем не менее, он получил 12 премий «Эмми» из 32 заявленных номинаций.