Телеканал HBO решил не заказывать дальнейшие съемки приквела Вселенной «Игры престолов», в котором должна была играть актриса Наоми Уоттс. Пилотная серия была снята прошлым летом, но ее релиза не будет по неизвестным причинам.

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Действие сериала должно было развернуться за тысячу лет до основных событий, и рассказать о появлении Белых ходоков. Зрители также должны были узнать несколько темных тайн, касающихся главных фамилий Вестероса.

Как сообщило издание Variety, это означает, что у HBO снова больше нет проектов по «Игре престолов» в производстве. Остальные анонсированные приквелы и спин-оффы находятся в стадии разработки.

В HBO комментировать ситуацию отказались.

Следующей попыткой продолжить развитие Вселенной может стать пилотная серия по книге Джорджа Мартина «Огонь и кровь», в которой рассказывается о прошлом династии Таргариенов.

Последний сезон «Игры престолов» получился очень спорным и вызвал недовольство большинства фанатов.

Тем не менее, он получил 12 премий «Эмми» из 32 заявленных номинаций.