HBO закрыл приквел «Игры престолов» с Наоми Уоттс — СМИ
HBO снимет отдельный сериал о предках Дейенерис ТаргариенПодробнее
Действие сериала должно было развернуться за тысячу лет до основных событий, и рассказать о появлении Белых ходоков. Зрители также должны были узнать несколько темных тайн, касающихся главных фамилий Вестероса.
Как сообщило издание Variety, это означает, что у HBO снова больше нет проектов по «Игре престолов» в производстве. Остальные анонсированные приквелы и спин-оффы находятся в стадии разработки.
В HBO комментировать ситуацию отказались.
Следующей попыткой продолжить развитие Вселенной может стать пилотная серия по книге Джорджа Мартина «Огонь и кровь», в которой рассказывается о прошлом династии Таргариенов.
Последний сезон «Игры престолов» получился очень спорным и вызвал недовольство большинства фанатов.
Тем не менее, он получил 12 премий «Эмми» из 32 заявленных номинаций.